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  4. Lastik bomba gibi patladı! Ayağı yerden kesilen lastikçi kamerada

Lastik bomba gibi patladı! Ayağı yerden kesilen lastikçi kamerada

Diyarbakır'da hava basılan kamyon lastiğinin patlamasıyla lastikçinin 1 metreye yükseğe fırlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Lastik bomba gibi patladı! Ayağı yerden kesilen lastikçi kamerada - Resim: 1

Olay, 10 Aralık’ta Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan 3'üncü Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. 

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Lastik bomba gibi patladı! Ayağı yerden kesilen lastikçi kamerada - Resim: 2

Lastikçiye getirilen kamyon lastiğine kompresör ile hava basılmaya başlandı.

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Lastik bomba gibi patladı! Ayağı yerden kesilen lastikçi kamerada - Resim: 3

Bu sırada patlayan lastikle, lastikçi 1 metreye yükseğe fırlayarak dışarıya savruldu.

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Lastik bomba gibi patladı! Ayağı yerden kesilen lastikçi kamerada - Resim: 4

Lastikçinin yara almadığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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