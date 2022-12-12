Lastik bomba gibi patladı! Ayağı yerden kesilen lastikçi kamerada
Diyarbakır'da hava basılan kamyon lastiğinin patlamasıyla lastikçinin 1 metreye yükseğe fırlaması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 10 Aralık’ta Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan 3'üncü Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
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Lastikçiye getirilen kamyon lastiğine kompresör ile hava basılmaya başlandı.
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Bu sırada patlayan lastikle, lastikçi 1 metreye yükseğe fırlayarak dışarıya savruldu.
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Lastikçinin yara almadığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
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