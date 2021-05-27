Litresi 7 bin euro! Burdur'da üretilip, yurt dışına satılıyor
Burdur'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda dikilen gül fidesinden bu yıl 50 tona yakın rekolte bekleniyor. 4 ile 6 ton arası gülden 1 litre gül yağı elde ediliyor. Yağın litresi 5-7 bin euro civarında alıcı buluyor.
Burdur'da merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarında yıllar önce kurulan Lisinia Doğa Proje Alanı'nda çiftçiye örnek olması amacıyla yürütülen çalışmalarda, gül üretimi de yapılmaya başlandı.
Bölgedeki bahçelere gül fidesi dikilirken, bu yıl yetiştiricilik yapılan alan, 140 dekar oldu.
Çiçeklerinin damıtılmasıyla gül yağı ve gül ürünleri elde edilen Lisinia'da bu yıl 50 ton gül çiçeği rekoltesi bekleniyor.
Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, 4-6 ton gülden 1 litre gül yağı elde edildiğini ve bunun uluslararası piyasalarda 5 ile 7 bin euro arasında satıldığını söyledi.
"İKLİMSEL DEĞİŞİKLİK VERİM KAYBINA NEDEN OLDU"
Damlama sulama sistemiyle 2005 yılında gül üretimine başladıklarını aktaran Sarıca, bu sayede yüzde 75 oranında su tasarrufu yaptıklarını da belirtti.