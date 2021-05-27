  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Litresi 7 bin euro! Burdur'da üretilip, yurt dışına satılıyor

Litresi 7 bin euro! Burdur'da üretilip, yurt dışına satılıyor

Burdur'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda dikilen gül fidesinden bu yıl 50 tona yakın rekolte bekleniyor. 4 ile 6 ton arası gülden 1 litre gül yağı elde ediliyor. Yağın litresi 5-7 bin euro civarında alıcı buluyor.

Burdur'da merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarında yıllar önce kurulan Lisinia Doğa Proje Alanı'nda çiftçiye örnek olması amacıyla yürütülen çalışmalarda, gül üretimi de yapılmaya başlandı.

1 / 6

Bölgedeki bahçelere gül fidesi dikilirken, bu yıl yetiştiricilik yapılan alan, 140 dekar oldu.

2 / 6

Çiçeklerinin damıtılmasıyla gül yağı ve gül ürünleri elde edilen Lisinia'da bu yıl 50 ton gül çiçeği rekoltesi bekleniyor.

Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, 4-6 ton gülden 1 litre gül yağı elde edildiğini ve bunun uluslararası piyasalarda 5 ile 7 bin euro arasında satıldığını söyledi.

3 / 6

"İKLİMSEL DEĞİŞİKLİK VERİM KAYBINA NEDEN OLDU"
Damlama sulama sistemiyle 2005 yılında gül üretimine başladıklarını aktaran Sarıca, bu sayede yüzde 75 oranında su tasarrufu yaptıklarını da belirtti.

4 / 6