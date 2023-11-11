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Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi

Bursa'da, etkili olan lodos nedeniyle devrilen ağaç park halindeki otomobil üzerine devrildi.

Kaynak: DHA
Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi - Resim: 1

Kentte saatteki hızı 66 kilometreye kadar ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi A-303 Sokak'ta lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü. 

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Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi - Resim: 2

İhbarla bölgeye itfaiye ve polisler sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile ağaç kaldırılırken, araçta hasar oluştu.

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Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi - Resim: 3

Bursa Meteroloji Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın etkisinin yarın öğle saatlerine kadar süreceğini, bu akşam saatlerinde başlayacak yağışların ise önümüzdeki hafta boyunca devam edeceğini duyurdu.

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Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi - Resim: 4
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