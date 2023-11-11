Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi
Bursa'da, etkili olan lodos nedeniyle devrilen ağaç park halindeki otomobil üzerine devrildi.
Kaynak: DHA
Kentte saatteki hızı 66 kilometreye kadar ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi A-303 Sokak'ta lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü.
1 / 5
İhbarla bölgeye itfaiye ve polisler sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile ağaç kaldırılırken, araçta hasar oluştu.
2 / 5
Bursa Meteroloji Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın etkisinin yarın öğle saatlerine kadar süreceğini, bu akşam saatlerinde başlayacak yağışların ise önümüzdeki hafta boyunca devam edeceğini duyurdu.
3 / 5
4 / 5