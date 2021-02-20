Maden kazasında hayatını kaybeden 2 işçinin son görüntüleri

İş arkadaşlarının fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır yaralanan 2 işçi, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım’ın evli ve 6 aylık bebeği, Yıldız’ın da evli ve 3 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi.



