Madende yaşamını yitiren işçilerden geriye bu fotoğraflar kaldı
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerden geriye ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğraflar kaldı.
Bartın’ın Amasra ilçesinde dün akşam 18.15 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenlerden geriye ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğrafları kaldı. Ölüm haberini alan yakınları ise sosyal medya hesaplarından yürek yakan paylaşımlar yaptı.
AH BE KARDEŞİM ÇOK ERKEN OLDU”
Gürdal Serenli’nin abisi Zekai Serenli ise kardeşiyle aynı fotoğrafta yer alan ve yine faciada hayatını kaybeden Rahman Özçelik’in de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak şunları söyledi:
“Ah be kardeşim çok erken oldu bu ayrılık çok erken yaşta gittiniz maden şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun.”
Hayatını kaybedenlerden Amasra’nın Kaman Köyü’nden Emrah Kaval’ın babası Hasan Kaval, sosyal medya hesabından oğlunun hayatını kaybettiğine ilişkin yazı paylaştı. Acılı baba Kaval, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Oğlum Emrah Kaval TTK müessesinde geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmiştir. Bugün öğle namazına müteakip defnedilecektir.”
Amasra’nın Aşağıdere Köyü’nden Enes Aydın’ın öğretmeni Muhammet Mustafa Yıldız da “Başta mezun öğrencim Enes Aydın ve tüm diğer maden şehitlerimize rabbimden rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.