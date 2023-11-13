Madeni para getirine ekmek bedava!

“Çocukların kumbarasından çıkardığım bozuk paraları getirdim”

Fırına bozuk para getirerek ücretsiz ekmek alan Nazmi Can, çocuklarının kumbarasından çıkan madeni paraları değerlendirdiğini ifade edip, “Çocukların kumbarasından çıkardığım bozuk paralar vardı. Bu fırına getirdim, 100 tl ye 2 ekmek veriyordu. Böylelikle hem esnafın madeni para sorununu çözdüm hem de bozuk paralar evde durmasın diye getirdim. Bu güzel bir şey, esnafın madeni para sorunu kalmıyor biz de iki tane ekmek almış oluyoruz” diye konuştu.