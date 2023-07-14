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  4. Mafya hırsızlara sokakta çıplak utanç yürüyüşü yaptırdı

Mafya hırsızlara sokakta çıplak utanç yürüyüşü yaptırdı

Meksikalı bir uyuşturucu karteli soygun yaptığını tespit ettiği iki hırsızı yaka paça yakaladı ve “utanç yürüyüşü” yaptırdı.

Mafya hırsızlara sokakta çıplak utanç yürüyüşü yaptırdı - Resim: 1

Meksika’da CJNG isimli uyuşturucu karteli, soygun yaptığını tespit ettiği iki hırsızı yaka paça yakaladı ve “utanç yürüyüşü” yaptırdı.

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Mafya hırsızlara sokakta çıplak utanç yürüyüşü yaptırdı - Resim: 2

Kartel, hırsızlık yaptığı tespit edilen iki adamı baştan aşağı soyarak caddede yürüttü. Yürüyüş sırasında kartel mensupları adamlara tekme atıp küfrederken daha sonra hırsızların kırbaçlandığı da aktarıldı.

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Mafya hırsızlara sokakta çıplak utanç yürüyüşü yaptırdı - Resim: 3

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin Tepatitlan şehrinde çekildiği belirtildi. Meksika’nın en ölümcül ve tehlikeli karteli olarak tanınan CJNG daha önce de benzer hamleler yaparak “bölgenin güvenliğini sağlamıştı”.

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