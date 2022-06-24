Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde insan seli! Geceden camiye geldiler

ERDOĞAN DA TÖRENE KATILDI



Cenaze töreninde kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hoca efendiyi 65-66 yıllarında tanıdığını kaydetti. Erdoğan, konuşmasında “Bugün ilim irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Hoca efendi hazretlerini 65-66 yıllarında İmam Hatipte öğrenciyken Cuma namazlarında gelir kendisini dinlerdik. Zaman zaman Yavuz Selim Camii’nde sohbetlerinde bulunurduk. Hoca efendi hazretlerinin mücadelesinde farz ve sünnetten tavizinin olmadığını biliyoruz. Son döneminde çok çile çekti. Bugün hakka uğurluyoruz 93 yaşında. Kendisini imanıyla tanıdık, bildik. Bu imanıyla da sevgili habibine komşu olacağına inanıyoruz. Rabbim cümlemizi İnşallah sevgili habibi ile komşu kılsın” dedi.