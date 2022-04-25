Mardin'de abluka operasyonu! 569 personel katılıyor
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de ''Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan'' operasyonunun başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin ilinde ‘Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan (BAGOK)’ Operasyonunun başlatıldığını duyurdu.
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Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 569 personel 38 ve operasyonel timin görev aldığı belirtildi.
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Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
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