Marmara için alarm çanları yeniden çalmaya başladı
Yaklaşan yaz ayları öncesinde Marmara Bölgesi'nin kabusu olan müsilaj için yeniden alarm çanları çalmaya başladı. Marmara Denizi'nde yıllara göre ortalama su sıcaklığının 3 derece arttığı belirtilirken uzmanlar yeniden müsilaj alarmı verdi.
Kaynak: AA, DHA, İHA
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Küresel ısınmasının etkisiyle deniz suyu sıcaklığının artması, deniz kirliliği ve kıyı tahribatı gibi nedenlerle İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimlerinde denizanası yoğunluğu dikkat çekiyor.
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Lodos ve poyrazın etkisiyle kıyılarda biriken denizanaları tedirginlik yaratıyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, denizanalarının bakteriyel aktiviteyi tetikleme sebebiyle müsilaj oluşmasına zemin hazırladığını söyledi.
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Bazı balık türlerinin tehlikede olduğunun altını çizen Okyar, "Uskumru gibi denizanalarından beslenen balık türlerinin de çoğalmasına fırsat verilmeli" diye konuştu.
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