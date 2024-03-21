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Marmara için alarm çanları yeniden çalmaya başladı

Yaklaşan yaz ayları öncesinde Marmara Bölgesi'nin kabusu olan müsilaj için yeniden alarm çanları çalmaya başladı. Marmara Denizi'nde yıllara göre ortalama su sıcaklığının 3 derece arttığı belirtilirken uzmanlar yeniden müsilaj alarmı verdi.

Kaynak: AA, DHA, İHA
Marmara için alarm çanları yeniden çalmaya başladı - Resim: 1
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Marmara için alarm çanları yeniden çalmaya başladı - Resim: 2

Küresel ısınmasının etkisiyle deniz suyu sıcaklığının artması, deniz kirliliği ve kıyı tahribatı gibi nedenlerle İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimlerinde denizanası yoğunluğu dikkat çekiyor.

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Marmara için alarm çanları yeniden çalmaya başladı - Resim: 3

 Lodos ve poyrazın etkisiyle kıyılarda biriken denizanaları tedirginlik yaratıyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, denizanalarının bakteriyel aktiviteyi tetikleme sebebiyle müsilaj oluşmasına zemin hazırladığını söyledi. 

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Marmara için alarm çanları yeniden çalmaya başladı - Resim: 4

Bazı balık türlerinin tehlikede olduğunun altını çizen Okyar, "Uskumru gibi denizanalarından beslenen balık türlerinin de çoğalmasına fırsat verilmeli" diye konuştu.

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