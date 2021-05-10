Marmara'da deniz salyasına karşı harekete geçildi
Marmara Denizi'nin birçok noktasında Şubat ayından beri görülen deniz salyasına karşı harekete geçildi.
Marmara Denizi'nin birçok noktasında Şubat ayından beri 'deniz salyası' görülmeye başlandı. Balıkçı ağlarına bulaşarak avcılığı engelleyen ve deniz dibine çöküp bakterilerce parçalanması sonucunda dipteki oksijeni de tüketen müsilaja karşı harekete geçildi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine talimat verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, deniz ortamına deşarj yapılan evsel atık suların mevzuata uygun arıtılıp arıtılmadığının tespiti ve arıtma uygulanmadan yapılan deşarjın engellenmesi için çalışmalar yapacak.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen deniz salyasına (müsilaj) karşı, kıyı şehirlerde entegre denetim çalışmaları yürütecek.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Marmara Denizi'nin birçok noktasında şubat ayından bu yana çeşitli sebeplerden kaynaklı müsilaj oluşumları görülmeye başlandı.
Türkiye'nin en yoğun nüfus yerleşimlerinin yanında en yoğun ticari ve sanayi faaliyetlerine de ev sahipliği yapan Marmara Denizi'nde, özellikle İzmit ve Gemlik körfezleri, Susurluk Deresi önleri ve Tuzla civarı bu faaliyetlerin yoğunlaştığı bölgeleri oluşturuyor.
Taşıma kapasitesinin üstünde aşırı besin elementi girdisi nedeniyle Marmara Denizi'nin ötrofikasyon (büyük su kitlelerinde gerçekleşen alg ve plankton artışı) riski her geçen gün artıyor.