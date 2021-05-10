Marmara'da deniz salyasına karşı harekete geçildi

Marmara Denizi'nin birçok noktasında Şubat ayından beri 'deniz salyası' görülmeye başlandı. Balıkçı ağlarına bulaşarak avcılığı engelleyen ve deniz dibine çöküp bakterilerce parçalanması sonucunda dipteki oksijeni de tüketen müsilaja karşı harekete geçildi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine talimat verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, deniz ortamına deşarj yapılan evsel atık suların mevzuata uygun arıtılıp arıtılmadığının tespiti ve arıtma uygulanmadan yapılan deşarjın engellenmesi için çalışmalar yapacak.