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  4. Marmaris yine alevlere teslim!

Marmaris yine alevlere teslim!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

Marmaris yine alevlere teslim! - Resim: 1

Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. 

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Marmaris yine alevlere teslim! - Resim: 2

Alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor. 

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Marmaris yine alevlere teslim! - Resim: 3

Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri de destek veriyor.

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Marmaris yine alevlere teslim! - Resim: 4

Muğla Valisi Orhan Tavlı da çalışmaları yangın bölgesinde yerinde takip ediyor. Vali Tavlı'ya incelemelerinde, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile protokol üyeleri eşlik ediyor.

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