Marmaris yine alevlere teslim!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.
Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
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Alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
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Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri de destek veriyor.
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Muğla Valisi Orhan Tavlı da çalışmaları yangın bölgesinde yerinde takip ediyor. Vali Tavlı'ya incelemelerinde, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile protokol üyeleri eşlik ediyor.
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