Masallar diyarı Kapadokya'dan renkli görüntüler

Festivali izlemeye gelen Dilek Özkan da, "2 senedir balon festivaline katılıyorum ve gerçekten gökyüzünde güzel bir görüntü oluşturuyor. Böyle bir festivale katıldığım için çok mutluyum. Kapadokya’da böyle şekilli balonların olması turizm açısından da çok iyi. İnsanlar mutlu, herkes çok keyifli” diye konuştu.