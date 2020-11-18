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  3. 18 Kasım 2020 17:09

MasterChef 2020 yarışmacıları ne kadar kilo aldı?

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2020'nin son bölümünde, yarışmacılar ve şefler arasında kilo alma diyaloğu geceye damga vurdu.

MasterChef 2020 yarışmacıları ne kadar kilo aldı?

'MasterChef Türkiye'nin 14'üncü haftasında ödül oyunu heyecanı yaşanırken, Eray Aksungur'un sözleri stüdyodakileri güldürdü. MasterChef Eray, yarışmanın başından beri kaç kilo verdiğini açıkladı.

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MasterChef 2020 yarışmacıları ne kadar kilo aldı?

Eray, jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın, "Ne yiyorsun?" sorusuna, "Ejder meyvesi, 'lime'la. Harika oluyor, deneyin" cevabını verdi.

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MasterChef 2020 yarışmacıları ne kadar kilo aldı?

Mehmet Şef'in "Senin yemediğin, mola verdiğin bir an var mı?" sorusuna ise "Yok. Sadece işkembe çorbası yemiyorum" yanıtı geldi.

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MasterChef 2020 yarışmacıları ne kadar kilo aldı?

MasterChef Eray, "Serviste bir şey yiyor musun?" sorusu üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı: En az ben yiyorum. Şaka değil bu. Arkadaşlarıma da sorabilirsiniz.

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