MasterChef 2020 yarışmacıları ne kadar kilo aldı?
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2020'nin son bölümünde, yarışmacılar ve şefler arasında kilo alma diyaloğu geceye damga vurdu.
'MasterChef Türkiye'nin 14'üncü haftasında ödül oyunu heyecanı yaşanırken, Eray Aksungur'un sözleri stüdyodakileri güldürdü. MasterChef Eray, yarışmanın başından beri kaç kilo verdiğini açıkladı.
Eray, jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın, "Ne yiyorsun?" sorusuna, "Ejder meyvesi, 'lime'la. Harika oluyor, deneyin" cevabını verdi.
Mehmet Şef'in "Senin yemediğin, mola verdiğin bir an var mı?" sorusuna ise "Yok. Sadece işkembe çorbası yemiyorum" yanıtı geldi.