  4. Mehmetçik Bulgaristan yolcusu! TSK konvoyu Kapıkule'den çıkış yaptı

Bulgaristan'da gerçekleştirilecek NATO tatbikatına katılacak TSK'ya ait zırhlı araçlar, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Kaynak: DHA
NATO'nun, çok uluslu mukabele kuvvetlerinin harbe hazırlık seviyesini artırmak, müttefik unsurlar arasında birlikte çalışabilirliği geliştirme ve harekata yönelik tecrübeleri paylaşmak üzere düzenlediği Stone Wall 2025 (STWA25) Tatbikatı, 12-18 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'da gerçekleştirilecek. 

Tatbikat öncesi TSK'ya ait zırhlı araçlar, Kapıkule Sınır Kapısı’na geldi. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 176 personelden oluşan mekanize piyade bölüğü de araçlarla Bulgaristan'a geçiş yaptı. (DHA)

