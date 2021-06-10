Melisa Aslı Pamuk fit haliyle dikkat çekti
Arkadaş gurubuyla birlikte Bodrum Yalıkavak'ta tatil sezonunu açan Melisa Aslı Pamuk, fit haliyle görenleri büyüledi.
Arkadaş gurubuyla birlikte Bodrum Yalıkavak'ta tatil sezonunu açan Melisa Aslı Pamuk'un, sürpriz ayrılık sonrası keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.
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ART ARDA SİGARA YAKTI
Uzun süre şezlongta güneşlenen ünlü oyuncunun, ardı ardına sigara yaktığı görüldü.
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Arkadaş gurubunun deniz sefasına katılmayıp kendini kremleyen Pamuk, akşam saatlerinde denize girince, meraklı bakışların odak noktası oldu.
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FİT MELİSA!
Deniz kenarında eğlenceli dakikalar geçirip arkadaşlarıyla şakalaşan 30 yaşındaki oyuncunun formda hali dikkat çekti.
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