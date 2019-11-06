Memur ve emekliye zam göründü ! En düşük maaş ne kadar olacak ?
Enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı da belli olmaya başladı. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak ?
Toplu sözleşmeden 2020 için yüzde 4 artı 4 zam alan milyonlarca memur ile memur emeklisi, gözünü enflasyon farkına bir başka deyişle Ocak itibarıyla alacağı zamma çevirdi. Peki Ocak zammı ne kadar olacak?
Bu sorunun cevabı dün açıklanan enflasyon verileriyle netleşmeye başladı. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında enflasyon sırasıyla 1.36, 0.86, 0.99 ve 2 olmak üzere toplamda yılın ikinci altı ayı için kümülatif yüzde 5.31 oldu.
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Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı hakem kurulu tarafından 'yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım kadar fark' şeklinde kararlaştırılmıştı.