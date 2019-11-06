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  3. 06 Kasım 2019 11:31

Memur ve emekliye zam göründü ! En düşük maaş ne kadar olacak ?

Enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı da belli olmaya başladı. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak ?

Memur ve emekliye zam göründü ! En düşük maaş ne kadar olacak ?

Toplu sözleşmeden 2020 için yüzde 4 artı 4 zam alan milyonlarca memur ile memur emeklisi, gözünü enflasyon farkına bir başka deyişle Ocak itibarıyla alacağı zamma çevirdi. Peki Ocak zammı ne kadar olacak?

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Memur ve emekliye zam göründü ! En düşük maaş ne kadar olacak ?

Bu sorunun cevabı dün açıklanan enflasyon verileriyle netleşmeye başladı. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında enflasyon sırasıyla 1.36, 0.86, 0.99 ve 2 olmak üzere toplamda yılın ikinci altı ayı için kümülatif yüzde 5.31 oldu.

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Memur ve emekliye zam göründü ! En düşük maaş ne kadar olacak ?

SON İKİ AY BELİRLEYİCİ
Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı hakem kurulu tarafından 'yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım kadar fark' şeklinde kararlaştırılmıştı.

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Memur ve emekliye zam göründü ! En düşük maaş ne kadar olacak ?

Temmuz-Ekim dönemini kapsayan enflasyon, ikinci 6 aylık dönem (temmuz-aralık) için geçerli yüzde 5'lik zammı şimdiden aştığından yüzde 0.31'lik fark oluştu. Toplu sözleşmeye göre Ocak'ta yüzde 4 zam alacak memur ve emeklisine son 2 ayda enflasyon eksi çıkmazsa yüzde 4+0.31 fark eklenecek.

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