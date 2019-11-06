Memur ve emekliye zam göründü ! En düşük maaş ne kadar olacak ?

Bu sorunun cevabı dün açıklanan enflasyon verileriyle netleşmeye başladı. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında enflasyon sırasıyla 1.36, 0.86, 0.99 ve 2 olmak üzere toplamda yılın ikinci altı ayı için kümülatif yüzde 5.31 oldu.



