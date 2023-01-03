Memur ve memur emeklisine yüzde 25 zam! Yeni maaşları tek tek hesapladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklilerin maaş artış oranının yüzde 25 olduğunu açıkladı. Böylece en düşük memur maaşı 12 bin 134 liraya yükseldi.
Memur ve emekli zam oranı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla belli oldu. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 1,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu. Memur ve emekli maaşlarını etkileyecek 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 15.39 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı refah payı hariç yüzde 15.39 oldu. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise toplu sözleşme dahil yüzde 16.47 olarak gerçekleşti.
ERDOĞAN AÇIKLADI: ZAM ORANI YÜZDE 25
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise memur ve emeklinin zam oranının yüzde 25 olacağını açıkladı. Erdoğan, ''Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin Maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU
Böylece 2023 yılında en düşük memur maaşı 9 bin 707 liradan 12 bin 134 liraya yükseldi.
Ocak-Temmuz 2023 döneminde memur ve memur emeklilerinin alacağı maaşları sizin için hesapladık.
NOT: Hesaplanan zamlı maaşlar 3600 ek gösterge tutarı haricinde gerçekleşen tutarlardır.
İŞTE 2023 MEMUR MAAŞLARI
Genel müdür (1/4)
Mevcut maaş: 29.809
Zam tutarı: 7.452
Yeni maaş: 37.261