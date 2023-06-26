Memura seyyanen zam geliyor

"ORANSAL ZAM ÜZERİNE SEYYANEN ZAM"

Buna göre masadaki formüllerden biri, öncelikle maaşlara oransal bir zam yapıp üzerine seyyanen zam verilmesi. Bunun dışında da masada yine çeşitli formüller mevcut. Net olan şey ise, kamu çalışanlarının temmuz ayındaki maaşlarında bir artış yaşanacağı.