Meriç Nehri sınırına dikilen ''dev haç'' gerilim yarattı

Yunanistan ile Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna’ya (Nea Vissa) dev haç dikilmesinin ardından, Ankara, provokasyon ile ilgili araştırma yapıyor.



Sınıra ‘haç’ dikilmesi ile ilgili Yunanistan’ın vereceği tavrı da bekleyen Ankara’nın, AB zirvesi öncesi yürüttüğü arka kapı diplomasi trafiğine devam etmesi bekleniyor.