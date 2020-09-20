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  3. 20 Eylül 2020 13:57

Meriç Nehri sınırına dikilen ''dev haç'' gerilim yarattı

Yunanistan ile Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna'da dikilen dev haç için, Ankara tarafından provokasyon ile ilgili araştırma yapılıyor.

Meriç Nehri sınırına dikilen ''dev haç'' gerilim yarattı

Yunanistan ile Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna’ya (Nea Vissa) dev haç dikilmesinin ardından, Ankara, provokasyon ile ilgili araştırma yapıyor.

Sınıra ‘haç’ dikilmesi ile ilgili Yunanistan’ın vereceği tavrı da bekleyen Ankara’nın, AB zirvesi öncesi yürüttüğü arka kapı diplomasi trafiğine devam etmesi bekleniyor.

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Meriç Nehri sınırına dikilen ''dev haç'' gerilim yarattı

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta başı bir kez daha Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kritik bir görüşme yapması planlanıyor.

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Meriç Nehri sınırına dikilen ''dev haç'' gerilim yarattı

Yeni Bosna’ya dikilen 15 m yüksekliğindeki haçın açılışı önceki gün papazların duaları eşliğinde törenle yapıldı. Haç, Türkiye’den görülecek şekilde ışıklandırıldı.

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Meriç Nehri sınırına dikilen ''dev haç'' gerilim yarattı

Türkiye’nin sınıra haç dikilmesi ile ilgili araştırmasının ardından, diplomasi yolu ile de rahatsızlığını dile getirmesi bekleniyor.

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