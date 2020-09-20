Meriç Nehri sınırına dikilen ''dev haç'' gerilim yarattı
Yunanistan ile Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna'da dikilen dev haç için, Ankara tarafından provokasyon ile ilgili araştırma yapılıyor.
Yunanistan ile Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna’ya (Nea Vissa) dev haç dikilmesinin ardından, Ankara, provokasyon ile ilgili araştırma yapıyor.
Sınıra ‘haç’ dikilmesi ile ilgili Yunanistan’ın vereceği tavrı da bekleyen Ankara’nın, AB zirvesi öncesi yürüttüğü arka kapı diplomasi trafiğine devam etmesi bekleniyor.
Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta başı bir kez daha Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kritik bir görüşme yapması planlanıyor.
Yeni Bosna’ya dikilen 15 m yüksekliğindeki haçın açılışı önceki gün papazların duaları eşliğinde törenle yapıldı. Haç, Türkiye’den görülecek şekilde ışıklandırıldı.