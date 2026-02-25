Meriç ve Tunca'daki taşkın sonrası günlerdir aracının içinde mahsur kalan şoför böyle kurtarıldı
Edirne’de günlerdir süren taşkın kabusu, nehir debilerinin düşüşe geçmesiyle yerini normale dönüş çabalarına bıraktı. 'Kırmızı alarm' seviyesinden 'turuncu'ya gerileyen Meriç ve Tunca nehirlerinde suların çekilmesinin ardından 3 gündür TIR’ında mahsur kalan Bulgar şoför de kurtarıldı...
Edirne'de 19 Şubat'tan bu yana devam eden nehir taşkınlarında su seviyesi düşüşe geçti. Meriç ve Tunca üzerindeki tarihi köprüler trafiğe açılırken, Avarız köyü yolunda 3 gün boyunca mahsur kalan Bulgaristanlı TIR şoförü itfaiye ekiplerince dron destekli operasyonla kurtarıldı.
Edirne, Balkanlar’dan gelen yağışlar ve eriyen kar sularının etkisiyle yaşadığı taşkın krizini geride bırakıyor. Meriç ve Tunca nehirlerinde 19 Şubat'ta başlayan ve Sarayiçi Er Meydanı ile binlerce dönüm tarım arazisini sular altında bırakan debi artışı, bugün itibarıyla yerini düşüşe bıraktı.
Edirne Valiliği’nin açıklamasına göre, 22 Şubat’ta tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Tunca ve Meriç köprüleri, 24 Şubat saat 23.00 itibarıyla kontrollü olarak araç ve yaya trafiğine açıldı. Debilerdeki düşüş sürse de DSİ yetkilileri bölgedeki 'turuncu alarm' durumunun devam ettiğini bildirdi.
Taşkın nedeniyle bölgede en dramatik anlardan biri Avarız köyü yolunda yaşandı. Pazartesi günü aracıyla suların ortasında kalan Bulgaristanlı TIR şoförü Asen Dzhuvalekov (50), tam 3 gün boyunca mahsur kaldı.