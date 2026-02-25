Meriç ve Tunca'daki taşkın sonrası günlerdir aracının içinde mahsur kalan şoför böyle kurtarıldı

Edirne Valiliği’nin açıklamasına göre, 22 Şubat’ta tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Tunca ve Meriç köprüleri, 24 Şubat saat 23.00 itibarıyla kontrollü olarak araç ve yaya trafiğine açıldı. Debilerdeki düşüş sürse de DSİ yetkilileri bölgedeki 'turuncu alarm' durumunun devam ettiğini bildirdi.