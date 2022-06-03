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Meteoroloji uyarmıştı! Sabah bu manzaraya uyandılar

Meteoroloji'nin uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren toz taşınımı etkili oldu. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Meteoroloji uyarmıştı! Sabah bu manzaraya uyandılar - Resim: 1

Kayseri’de toz taşınımı etkili olurken, sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu.

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Meteoroloji uyarmıştı! Sabah bu manzaraya uyandılar - Resim: 2

Kentte gece saatlerinden itibaren toz taşınımı etkili oldu. Sabahın ilk saatlerinde gökyüzü kırmızı renkte toz bulutuyla kaplanırken, araçların üzeri de tozla kaplandı. 

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Meteoroloji uyarmıştı! Sabah bu manzaraya uyandılar - Resim: 3

Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar, sabah gördükleri manzarayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi.

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Meteoroloji uyarmıştı! Sabah bu manzaraya uyandılar - Resim: 4

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıda toz taşınımına karşı vatandaşları oluşabilecek risklere karşı tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı.

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