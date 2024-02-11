Mevduat faizleri yeniden yükseliyor! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Bankaların mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. Peki bankaların mevduat faizleri kaç oldu? 100 bin TL'nin aylık getirisini sizin için hesapladık.
8 ay önce faiz artırımlarına başlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 45'e yükseltti. Ancak mevduat faizleri son 5 haftadır geriliyordu. Merkez Bankası hafta başında yaptığı düzenlemeyle mevduata uygulanan zorunlu karşılıklara faiz ödeme kararı aldı. Buna göre bankalara 3 ayda bir ödeme yapılacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise enflasyon raporunu açıkladığı toplantıda mevduat faiziyle ilgili şunları söyledi: "Ocak ayında TL mevduat faizlerinde sınırlı gerileme gösterdi. Son düzenleme ile öncü veriler TL mevduat faizlerinde yeniden artışa işaret ediyor . Kredi büyümesinde oluşabilecek aşırılıklara izin vermeyeceğiz. Mevduat tarafında ağustos itibarıyla TL mevduata güçlü geçiş gerçekleşmiştir. Ocak ayında TL mevduat payındaki artışın yavaşladığını gözlemledik. Son düzenlemenin artışı destekleyeceğini öngörüyoruz. Parasal sıkılaştırma ve sadeleşme adımları tahvil piyasasına da olumlu yansıdı."
MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ
Yüzde 50'nin altına gerileyen mevduat faizleri geçen hafta yüzde 51'e yükseldi. Bir önceki hafta bu oran yüzde 49,60 seviyesindeydi.
100 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
Peki bankaların mevduat faizi oranları kaç oldu? 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları...