Mezarlıkta define arayan kişinin kimliği şaşırttı! Suçüstü yakalandılar

Mezarlığın içerisine giren mahalle ve çarşı bekçileri birkaç kişinin kendilerini görünce kaçmaya başladığını fark edince şahısların peşine düştüler. Kısa bir kovalamaca sonrası şahıslardan M.G. olay yerinde, M.Ş., isimli bir şahıs ise mezarlığa yakın bir evin bahçesinde yakalandı.