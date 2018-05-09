Mezarlıktaki gizemli kız merakı Çorum sınırlarını aştı

Olayın medyada geniş yer bulmasının ardından bölge halkı da Ulu Mezarlık'a akın etti. Bazı vatandaşlar gizemli kızı yakalamak için seferber oldu. Bazıları ise, kızın ağladığı mezarın başına gelip, dualar etti. Seyyar satıcılar da mezarlık önüne tezgah kurdu.