Mide bulandıran operasyon: Toprağa gömerek imha ettiler!

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Reyhanlı Belediyesi zabıta ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerinin denetimleri, esnasında insan sağlığı tehdit eden ve tarihi geçtiği tespit edilen 800 kilogram turşu ele geçirildi.