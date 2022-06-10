Milli Deniz Topu için 3 ülkeyle sözleşme aşamasına gelindi

Akdere, son zamanlarda yaptıkları atakla "yapılmayanı yapma" hedefiyle çıktıkları yolda birçok yeni ürünü de envantere kazandırabilmek için çalışmalarını hızla devam ettirdiklerini belirtti.

Mühimmat testleri de başarılı

Şirketin yürüttüğü Milli Deniz Topu Projesi'ne ilişkin bilgi veren Akdere, şöyle konuştu:

"Yürüttüğümüz projelerin en önemlilerinden biri, merakla beklenen ve kara test çalışmalarını neticelendirdiğimiz Milli Deniz Topu'nun liman, seyir ve kontrol atışlarını gerçekleştireceğiz. Deniz Topu Projesi ile çok büyük bir başarıya imza atmış, büyük bir açığı kapatmış olacağız. Envanterdeki en önemli ihtiyaçlardan bir tanesini tamamıyla yerli ve milli olarak değerli çalışma arkadaşlarımız ve çözüm ortaklarımızla beraber hayata geçiriyor olmanın büyük gururu içerisindeyiz. Silah sistemini bitirdik ama en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi de 76 milimetre mühimmatı. Bunun da testlerinin başarıyla geçtiğini sizlerle paylaşıyor olmaktan gurur duyuyoruz. 76 milimetre mühimmatı da yerli ve milli olarak önümüzdeki süreçte değerli kuvvetimizin hizmetine sunuyor olacağız.