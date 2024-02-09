Milyonda 2 görülen hastalık onu buldu! 1 yılda tanınmaz hale geldi
Erzurum'da Covid-19 geçirdikten sonra milyonda 2 ya da 3 görülen ''pemfigus'' adlı deri hastalığına yakalanan 38 yaşındaki İ.A.'nın yüzü, 1 sene içerisinde tanınmaz hale geldi.
A. çiftinin 3'ü engelli 7 çocuğundan en büyüğü olan İ.A.'ın (38) yüzünde, 2021'de geçirdiği Covid-19'dan sonra yaralar çıkmaya başladı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne müracaat eden ve 2 doz Covid-19 aşısı yaptırdığı öğrenilen A.'ya milyonda 2 ya da 3 kişide görülen ve Akdeniz kökenliler ile Brezilya yağmur ormanlarında yaşayanlarda daha çok rastlandığı belirtilen 'pemfigus' hastalığı teşhisi konuldu.
Nadir görülen hastalık nedeniyle tedaviye alınan yüzde 80 zihinsel engelli A., bir süre sonra iyileşerek taburcu edildi. 2023'ün başlarında A., yeniden rahatsızlandı. Bu kez yaralar, A.'ın yüzünün yanı sıra vücudunda da çıkmaya başladı.
İkinci kez Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne yatırılan A., dermotoloji servisinde tedaviye alındı. Yüzü tanınmaz hale gelen İ. A., "Aynaya ve kimsenin yüzüne bakamıyorum. Yüzüm biraz düzelse çok mutlu olacağım" dedi.
Anne A. da "Oğlum milyonda bir görülen hastalığa yakalandı. Çocuğum her geçen gün gözümün önünde adeta çürüyor. Ne olur yardım edin" diye konuştu.