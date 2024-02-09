Milyonda 2 görülen hastalık onu buldu! 1 yılda tanınmaz hale geldi

A. çiftinin 3'ü engelli 7 çocuğundan en büyüğü olan İ.A.'ın (38) yüzünde, 2021'de geçirdiği Covid-19'dan sonra yaralar çıkmaya başladı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne müracaat eden ve 2 doz Covid-19 aşısı yaptırdığı öğrenilen A.'ya milyonda 2 ya da 3 kişide görülen ve Akdeniz kökenliler ile Brezilya yağmur ormanlarında yaşayanlarda daha çok rastlandığı belirtilen 'pemfigus' hastalığı teşhisi konuldu.