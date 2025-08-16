AK Partili Mehmet Metiner Diyanet'ten Kürtçe hutbe istedi

  1. Anasayfa
Güncelleme:

AK Partili eski milletvekili ve yazar Mehmet Metiner, Diyanet Başkanlığı'ndan "bölmez, birleştirir" diyerek Kürtçe hutbe verilmesini istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde Türkçe, Arapça, İngilizce, Rusça, Almanca, İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca dillerinde cuma hutbeleri bulunuyor.

Dil seçenekleri arasında Kürtçenin yer almaması sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu.

AK Partili eski Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda 8 dilde hutbe veren Diyanet İşleri Başkanlığı’na Kürtçe hutbe de vermesi için çağrıda bulundu.

Diyanet’in bu eksikliği kısa zamanda gidermesini umduğunu belirten Metiner, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin Kürtçe televizyon kanalı var. Diyanet 8 dilde hutbe veriyor. Nedense o diller arasında Kürtçe yok, Umarım Diyanet bu eksikliğini tez elden giderir. Kürtçe tıpkı Türkçe gibi aziz dilimizdir. Bölmez, birleştirir."

 

