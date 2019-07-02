MTV 2. taksit ödemeleri başladı
Yılda iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2. taksit ödemesi başladı. 1 Temmuz'da başlayan taksit ödemeleri ne zaman tamamlanacak, hangi otomobil için ne kadar vergi ödenecek ? İşte tüm detaylar...
Araç sahiplerinin büyük bir merakla beklediği MTV 2.taksit ödeme işlemleri başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Motorlu Taşıtlar Vergisi 2019 ödeme tarihleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Araç sahipleri borçlanmamak için MTV 2019 ödeme tarihlerini kaçırmamaya özen gösteriyor. Sürücüler MTV hesaplama işlemleri yaparken, araç yaşı, araç modeli, araç silindir hacmi ve araç tip bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Peki MTV ödemesi ve hesaplaması nasıl yapılır?
MTV 2. TAKSİT ÖDEME NE ZAMAN?- 2019
GİB tarafından yayınlanan 2019 takvime göre, 1 Temmuz'da başlayan MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona erecek.
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.