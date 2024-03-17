Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: AYM'den izin parası kararı!
Anayasa Mahkemesi, iş kanunlarında kullanılmayan izin ücretlerinin ödenmesi konusunda farklılıklar içeren bir düzenlemeyi iptal etti. Bu karar, işçilerin hakları ve iş hukuku açısından önemli bir adım olarak görülüyor.
HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 854 Sayılı Deniz İş Kanunu’na göre, aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç hizmet akdine dayanarak en az altı ay çalışmış olan denizciler yıllık ücretli izne hak kazanıyor.
854 Sayılı Deniz İş Kanunu’na göre, aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç hizmet akdine dayanarak en az altı ay çalışmış olan denizciler yıllık ücretli izne hak kazanıyor. İzin süresi 6 aydan bir yıla kadar hizmeti olan gemi adamları için 15 günden, bir yıldan daha fazla hizmeti olanlar için ise yılda bir aydan az olamaz. İzin, işverenin uygun göreceği bir zamanda kullanılır. Gemi adamı izin hakkından feragat edemez.
Ancak, gemi adamının hak ettiği yıllık ücretli izni kullanmadan hizmet akdi Kanunun 14’üncü maddesinin (I) numaralı bendine göre sona ererse izin süresine ait ücret ödenmiyor. Kanunun 14’üncü maddesinin (I) numaralı bendi ise gemi adamının herhangi bir limanda geminin hareketinden önce gemiye dönmemesi, tutukluluk, hapis veya gemide çalışmaktan men olunması; işveren veya işveren vekiline karşı iş ve çalışma şartlarına aykırı hareket etmesi; denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi hallerinde işverence iş akdinin feshedileceğini düzenliyor.
İPTAL BAŞVURUSUNU YARGITAY YAPTI
İşçi ve işveren arasındaki davalara bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, söz konusu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu yaptı. AYM başvuruyu kabul etti.