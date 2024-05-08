Sağanak yağış, sel, fırtına... Havalar yeniden bozuyor

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2-4 derece artacağına işaret edilse de yeni bir yağışlı hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu bölgelerinde sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Ayrıca, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde (2000 m) karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

Bugün ve yarın Türkiye genelinde güneşli hava etkili olsa da cuma gününden itibaren sağanak yağış etkisini gösterecek.

Cumartesi günü ise ülkenin büyük kısmında sağanak yağış etkili olacak.

8-14 Mayıs tarihleri arası hava tahminleri

8 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası

9 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası

10 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası

11 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası

12 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası