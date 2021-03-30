Milyonlarca çalışanın emeklilik hayali yıllar sonrasına kaldı!
Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan ekonomik destekler arasında yer alan kısa çalışma ödeneği normalleşme adımları doğrultusunda sona erecek. İşverenler, işçilerin onayı olmadan onları ücretsiz izne çıkaramayacak. Öte yandan Kısa Çalışma Ödeneği'nde SGK üzerine eksik gün bildirimi yapıldı, bu durum emekliliğe nasıl yansıyacak?
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüste sosyal mesafenin önemli olması ve yayılmanın toplu alanlarda daha fazla olması bazı iş yerlerinin faaliyetlerini durdurmalarına neden oldu.
Pandemi sürecinde istihdamın korunması adına verilen devlet desteklerin en önemlilerinden biri de kısa çalışma ödeneği oldu.
Pandemi önlemi olarak getirilen fesih yasağını dengelemek için işverene verilen işçileri ücretsiz izne çıkarma inisiyatifinde, fesih yasağının kalkmasıyla önceki düzenlemeye geri dönülecek.
İşverenler, işçilerin onayı olmadan onları ücretsiz izne çıkaramayacak. Öte yandan Kısa Çalışma Ödeneği'nde SGK üzerine eksik gün bildirimi yapıldı, bu durum emekliliğe nasıl yansıyacak? Nasıl bir hak kaybı söz konusu? Milliyet'ten Cem Kılıç'ın haberi...