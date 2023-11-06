Mimar Sinan'ın mahallesinin altındaki 2 bin yıllık sır ortaya çıktı
Kayseri'de Mimar Sinan'ın evinin bulunduğu sokakta oturan bir kişi 5 yıl önce tadilatına başladığı evinin altında 200 metre uzunluğunda 2 bin yıllık yer altı şehri buldu.
Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde Mimar Sinan'ın evinin bulunduğu sokakta oturan Mustafa Halıcıoğlu, 5 yıl önce evini tadilat ettirmek için çalışmalara başladı. Halıcıoğlu, sokak üzerindeki 4 evi de satın alarak tadilat çalışmalarını genişletti. Bu sırada samanlık olarak kullanılan yerleri temizleten Halıcıoğlu, evinin altında bir yer altı şehri olduğunu keşfetti. Halıcıoğlu'nun bulduğu yer altı şehri, ÇEKÜL Vakfı'nın da yardımları ile gün yüzüne çıkarıldı. Yer altı şehrine 'Halıcıoğlu Yer altı Şehri' adı verildi.
ÇEKÜL Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, "İçinde bulunmuş olduğumuz ve 'Halıcıoğlu' diye bilinen bu yer altı şehri, en az 3-4 yıl önce göz kestirdiğimiz ve hala çalışılan bir mekan. Mülk sahibi zaman içinde burada yer altı şehrinin içindeki hafriyatın ve çöpün çıkarılmasında inanılmaz bir gayret gösterdi. Kamunun burada bir yardımı yok. Bu işi de biraz gönül vererek yaptı. Çünkü severek yapmazsanız; bu işlerin hepsi sırtınızda yük olur. Bu yer altı şehrinin temizlendirilmesi ve girilebilir hale getirilmesi için çaba sarf etti. Yer altı şehri, ilk gördüğümüz andan itibaren zaman içinde genişledi" dedi.
Prof. Dr. Özsoy, "Burada tüneller ile geçiş yapılabilen birbirinden bağımsız en az 2 katman görünüyor. Mülkiyet sebebiyle bazı yerler kapatılmış durumda. Kapatılmamış yerler için konuşacak olursak, yer altı şehrinin en az 150-200 metre uzunluğu var. Bölgedeki yer altı şehirlerinin tarihi kadar eski durumda. En az 2 bin yıllık diyebiliriz. Zaman içinde yaşayanların burayı terk etmesi ile daha sonraki kişiler tarafından ahır, samanlık ve depo olarak kullanılmış. Daha sonra yeryüzüne çıkılarak yukarıdaki konutlar yapılmış. Yer altı şehri olma özelliklerinin tamamını sağlamakta. Dolayısıyla Ağırnas'ta, 'Halıcıoğlu' yer altı şehrinin keşfi ve ölçülmesi ile literatüre yeni bir yer altı şehri ilave edilmiş oldu. Mekanizmalar, geçişler ve kapatma taşları, çok ilginç. 50 santimetre ve 1, 5 metre genişliğinde kapatma taşları var. Kapadokya'daki yer altı şehirlerinin kapatma taşı özelliği, mekanizmaları, yaşam yerleri ve geçişlerin birebir aynısı" diye konuştu.
Babasının eskiden büyük bir halı imalatçısı olduğunu belirten Mustafa Halıcıoğlu ise "İlkokulu bitirdikten sonra şehre taşındık. Babamın mirasını kardeşlerim ile bölüştükten sonra evi bana düştü. Çevremiz, konut mezarlığına dönmüş haldeydi. Babamızın ocağı tütsün diye bir girişimde bulunduk ve an taraftaki komşularımızın konutlarını satın aldım. Geleceğe virane bırakmamak için burada bir çalışma başlattık. Çalışmalarımızın 5'inci yılındayız. Gördüğünüz yerler, moloz doluydu. Konutlardan artan molozları, uzağa taşımak yerine mağaralara doldurmuşlar. Buradaki molozları torbalara doldurarak çok zor şartlarda temizledik ve şu anki haline getirdik" dedi.