Minik çocuğun en büyük mutluluğu kabusu oldu: Ağzı bir anda köpürmeye başladı

Yaşadıklarını anlatan A.U., "Okul çıkışında çocuk kapının önünde pamuk şekerci gördü ve almak istedi. Ne kadar ısrar etsem de engel olamadım, aldım. Ben esnafım, dükkanıma geldim. Çocuğum burada yemeye başladı. Yediği an çocuğun kusması bir oldu. Ağzından köpük köpük masmavi boya çıkıyordu. Daha sonra anladım ki pamuk şekerdenmiş. Elimdeki pamuk şekere su döktüm ve inanılmaz bir gıda boyası olduğunu fark ettim. Lütfen rica ediyorum annelerimizden, velilerimizden, okul çıkışında kapı önlerinde seyyar satıcılardan kesinlikle hiçbir şey alınmasını istemiyorum. Ben şayet bundan sonra asla ağlasa da yapmayacağım. Biz böyle basit atlattık diyelim, inşallah kötü sonuçlar doğurmaz. Sizler de lütfen almayın. Ben ufacık bir parça aldım acaba ondan mı değil mi diye ve benim boğazım sızladı, inanılmaz derecede yaktı. Yani ben bunun bir parçasından bu kadar etkilendiysem, çocuğum neredeyse yarım paket yedi. Yemesiyle zaten renginin değiştiğini fark ettim. Lütfen rica ediyorum, bütün velilerimizden, bütün ebeveynlerden kesinlikle böyle şeyler almayalım" dedi.