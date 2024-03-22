Moskova'da katliam! Onlarca ölü ve yaralı var

Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi.

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