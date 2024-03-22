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Moskova'da katliam! Onlarca ölü ve yaralı var

Moskova'daki bir konser salonunda silahlı bir saldırı gerçekleşti. Saldırının Crocus Belediye binasında yaşandığı ve patlama sesleri duyulduğu rapor edildi. Korkunç olayda en az 40 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla da yaralının olduğu bildirildi.

Moskova'da katliam! Onlarca ölü ve yaralı var - Resim: 1

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, etrafa ateş açan en az 4 silahlı saldırgan olduğu belirtiliyor.

SALDIRI SONRASI YANGIN BAŞLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların bulunduğu görülüyor. Rus basını, saldırının gerçekleştiği salonda yangın çıktığını bildirdi.

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Moskova'da katliam! Onlarca ölü ve yaralı var - Resim: 2

Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi.

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Moskova'da katliam! Onlarca ölü ve yaralı var - Resim: 3

SALDIRI ANI KAMERADA
Uzun namlulu silah taşıyan saldırganların konser salonu girişinde sivillere ateş açtığı görüntüler de sosyal medyada yer aldı.

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Moskova'da katliam! Onlarca ölü ve yaralı var - Resim: 4

Saldırganların kaçmaya çalışırken cam kenarına yanaşan kişilere defalarca ateş açtığı görüldü.

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