Moskova'da katliam! Onlarca ölü ve yaralı var
Moskova'daki bir konser salonunda silahlı bir saldırı gerçekleşti. Saldırının Crocus Belediye binasında yaşandığı ve patlama sesleri duyulduğu rapor edildi. Korkunç olayda en az 40 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla da yaralının olduğu bildirildi.
Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, etrafa ateş açan en az 4 silahlı saldırgan olduğu belirtiliyor.
SALDIRI SONRASI YANGIN BAŞLADI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların bulunduğu görülüyor. Rus basını, saldırının gerçekleştiği salonda yangın çıktığını bildirdi.
Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi.
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SALDIRI ANI KAMERADA
Uzun namlulu silah taşıyan saldırganların konser salonu girişinde sivillere ateş açtığı görüntüler de sosyal medyada yer aldı.
Saldırganların kaçmaya çalışırken cam kenarına yanaşan kişilere defalarca ateş açtığı görüldü.