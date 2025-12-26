Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki korkunç olayda tüyleri diken diken eden itiraf
Bundan tam 30 yıl önce, 1995 yılında henüz 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine'yle ilgili sır perdesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aralandı. Emine'nin üvey babası hakkındaki iddialar kan dehşete düşürürken korkunç olayda bir de itiraf geldi.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 1995 yılında henüz 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine Y. ile ilgili kan donduran bir cinayet ortaya çıktı.
1 / 11
4 yaşındayken kaybolan Emine Y.'ın akıbeti, 30 yılın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşındı. Emine'nin 1995 yılında kaybolmasına ilişkin olarak ortaya atılan iddialar ise kan dondurmuştu.
2 / 11
Özellikle programda dile getirilen üvey babanın "tesbih makinesi" konusu ise korkunç olayla ilgili şok detayları ortaya çıkardı.
3 / 11
Müge Anlı'nın 15 Aralık tarihli yayınında, Emine Y.'ın üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve ardından korkunç bir yöntemle öldürüldüğü iddia edildi.
4 / 11