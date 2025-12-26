  1. Anasayfa
  3. MİT'ten kişisel verilere erişen şebekeye operasyon: 4 gözaltı

MİT'ten kişisel verilere erişen şebekeye operasyon: 4 gözaltı

MİT'in, kişisel verilere yetkisiz erişim sağlayan siber suç şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) ortak çalışmaları sonucu, vatandaşların kişisel verilerini hedef alarak kamu kurumlarına ait verilere yetkisiz erişim sağlamaya çalışan yasa dışı yapılanmaya yönelik, 'siber casusluk' operasyonu düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Karabük'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda siber suç şebekesinin 4 üyesi gözaltına alındı. Operasyonda, veri depolama aygıtları ve örgütsel iletişim amaçlı kullanılan teknik cihazlara el konuldu. Ele geçirilen materyaller adli bilişim incelemesine alınarak, parola ve benzeri erişim engelleri aşıldı. Şifreli veri içeren cihaz içerikleri çözümlenerek soruşturma kapsamında dijital delil niteliğinde değerlendirmeye alındı.

Şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından 7545 sayılı 'Siber Güvenlik Kanunu' kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasa dışı yollarla elde edilen verilerin barındırıldığı ve terör örgütleri dahil olmak üzere isteyen herkesin erişimine ve kullanımına imkan sağladığı tespit edilen 8 internet sitesi ise erişime kapatıldı.

VERİLER CASUSLUK AMAÇLI KULLANIMA HAZIRLANDI

MİT'in yaptığı incelemeler sonucunda vatandaşlara ait kişisel verilere yetkisiz erişim sağlanarak yasa dışı veri aktarımının sistematik bir casusluk faaliyetine dönüştürüldüğü tespit edildi. Söz konusu yapının, terör örgütleri ile organize suç yapıları tarafından operasyonel amaçlarla kullanılmaya elverişli nitelikte olduğu değerlendirildi. Elde edilen yeni bulgular ışığında soruşturma kapsamı genişletildi. Siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı oluşumlara yönelik tespit ve takip çalışmaları sürdürüldü. Siber casusluk faaliyetlerine ve ulusal siber güvenliği hedef alan tehditlere karşı MİT tarafından yürütülen operasyonlarda gerekli teknik destek SGB tarafından sağlandı.

YASA DIŞI GELİR TRAFİĞİ ÇÖZÜLDÜ

MASAK tarafından yapılan incelemelerde ise yasa dışı gelir trafiğinin kripto varlık transferleri üzerinden parçalara ayrıldığı, ödemelerin yurt dışı tabanlı platformlara yönlendirildiği ve para hareketliliğinin çok aşamalı transfer yöntemleriyle gizlendiği tespit edildi. Söz konusu finansal akışın, soruşturma kapsamında kayıt altına alındığı bildirildi. 

