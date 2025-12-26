Yandaş medyada kriz var: Hande Fırat ile Ahmet Hakan Coşkun ateşledi, Zafer Şahin itiraz etti

İktidara yakın medyadaki AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen yayın organlarında AK Parti temsilcileri yerine gazetecilerin yer almasına yönelik tartışmalarda Ahmet Hakan Coşkun ve Hande Fırat'ın çıkışına Zafer Şahin'den itiraz geldi...

İktidara yakın medya organlarındaki tartışma programlarında AK Parti temsilcilerinin yerine gazetecilerin yer alması yıllar sonra yandaşlar arasında da eleştiri konusu oldu.

Tartışmanın fitilini ateşleyen isim Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun oldu. Coşkun, konuyla ilgili köşe yazısında, iktidarı savunma işinin 'gazetecilere terk edildiğini' belirterek "İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir" dedi.

AK Parti'nin milletvekillerini televizyondan uzak tutmasının "akıl alır bir şey" olmadığını belirten Coşkun'a destek de aynı gazetenin yazarı Hande Fırat'tan geldi.

Ahmet Hakan Coşkun gibi Demirören Medya bünyesindeki CNN Türk'te görev alan Hande Fırat, "Şimdi iğneyi batırma zamanı" başlıklı yazısında, siyasetçilerin tartışma programlarına çıkmadığını veya çağırılmadığını belirterek; "Onların yerine vekalet yayınlarını ne yazık ki gazeteciler yapıyor. Hal böyle olunca da gazeteci siyasi parti sözcüsüne dönüyor. İster muhalefet ister iktidar kanadına yakın medya kuruluşu olsun ne yazık ki hepimiz çizgiyi aştık" ifadelerini kullandı.

Zafer Şahin'den rest: "Ekrana çıkma meraklısı değilim"

CNN Türk'te Hande Fırat'la aynı programda "yorumcu"luk yapan Zafer Şahin bu çağrıdan ve yapılan yorumlardan rahatsız oldu. Şahin, X hesabındaki üzerinden konuyla ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ah şu ekrana çıkan -yandaş- gazeteciler ah…

Bu ülkenin yakın tarihinde bütün kritik dönüm noktalarında, devletin, milletin yanında durdukları için suçları büyük…

Bugün çıkan yazı ve yorumlardan sonra akşamki programa kendi isteğimle çıkmadım.

Fetönün trollerine, belediye medyasına bizi hedef gösterten, dalga geçmelerine zemin hazırlayan bir yaklaşıma tepkisiz kalamam. Hayat bir duruştur.

Ekrana çıkma meraklısı değilim. Bundan sonra kendi YouTube kanalım ve sosyal medyaya ağırlık vererek ülkem ve devletimin lehine olduğuna inandığım doğrultuda gazetecilik yapmaya devam edeceğim.

Herkese başarılar dilerim. Allah herkesin yolunu açık etsin."

İsmail Saymaz: "AK Parti medya stratejisini değiştiriyor"

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr'deki "AK Partili milletvekillerine ekran izni" başlıklı dünkü yazısında, "AK Parti, medya stratejisini değiştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimatını vermiş. Bundan böyle AK Parti’yi televizyon ekranlarda kendi milletvekilleri ve yöneticileri savunacak. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra ekranda iktidar yanlısı gazetecileri değil, AK Partili siyasetçileri göreceğiz." diyerek kulis bilgilerini aktardı.