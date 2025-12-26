  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Yandaş medyada kriz var: Hande Fırat ile Ahmet Hakan Coşkun ateşledi, Zafer Şahin itiraz etti

Yandaş medyada kriz var: Hande Fırat ile Ahmet Hakan Coşkun ateşledi, Zafer Şahin itiraz etti

Yandaş medyada kriz var: Hande Fırat ile Ahmet Hakan Coşkun ateşledi, Zafer Şahin itiraz etti
Güncelleme:

İktidara yakın medyadaki AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen yayın organlarında AK Parti temsilcileri yerine gazetecilerin yer almasına yönelik tartışmalarda Ahmet Hakan Coşkun ve Hande Fırat'ın çıkışına Zafer Şahin'den itiraz geldi...

İktidara yakın medya organlarındaki tartışma programlarında AK Parti temsilcilerinin yerine gazetecilerin yer alması yıllar sonra yandaşlar arasında da eleştiri konusu oldu.

Tartışmanın fitilini ateşleyen isim Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun oldu. Coşkun, konuyla ilgili köşe yazısında, iktidarı savunma işinin 'gazetecilere terk edildiğini' belirterek "İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir" dedi.

AK Parti'nin milletvekillerini televizyondan uzak tutmasının "akıl alır bir şey" olmadığını belirten Coşkun'a destek de aynı gazetenin yazarı Hande Fırat'tan geldi. 

Ahmet Hakan Coşkun gibi Demirören Medya bünyesindeki CNN Türk'te görev alan Hande Fırat, "Şimdi iğneyi batırma zamanı" başlıklı yazısında, siyasetçilerin tartışma programlarına çıkmadığını veya çağırılmadığını belirterek; "Onların yerine vekalet yayınlarını ne yazık ki gazeteciler yapıyor. Hal böyle olunca da gazeteci siyasi parti sözcüsüne dönüyor. İster muhalefet ister iktidar kanadına yakın medya kuruluşu olsun ne yazık ki hepimiz çizgiyi aştık" ifadelerini kullandı. 

Zafer Şahin'den rest: "Ekrana çıkma meraklısı değilim"

CNN Türk'te Hande Fırat'la aynı programda "yorumcu"luk yapan Zafer Şahin bu çağrıdan ve yapılan yorumlardan rahatsız oldu. Şahin, X hesabındaki üzerinden konuyla ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi:  

"Ah şu ekrana çıkan -yandaş- gazeteciler ah…

Bu ülkenin yakın tarihinde bütün kritik dönüm noktalarında, devletin, milletin yanında durdukları için suçları büyük…

Bugün çıkan yazı ve yorumlardan sonra akşamki programa kendi isteğimle çıkmadım.

Fetönün trollerine, belediye medyasına bizi hedef gösterten, dalga geçmelerine zemin hazırlayan bir yaklaşıma tepkisiz kalamam. Hayat bir duruştur.

Ekrana çıkma meraklısı değilim. Bundan sonra kendi YouTube kanalım ve sosyal medyaya ağırlık vererek ülkem ve devletimin lehine olduğuna inandığım doğrultuda gazetecilik yapmaya devam edeceğim.

Herkese başarılar dilerim. Allah herkesin yolunu açık etsin."

İsmail Saymaz: "AK Parti medya stratejisini değiştiriyor"

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr'deki "AK Partili milletvekillerine ekran izni" başlıklı dünkü yazısında, "AK Parti, medya stratejisini değiştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimatını vermiş. Bundan böyle AK Parti’yi televizyon ekranlarda kendi milletvekilleri ve yöneticileri savunacak. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra ekranda iktidar yanlısı gazetecileri değil, AK Partili siyasetçileri göreceğiz." diyerek kulis bilgilerini aktardı.

text-ad

Bu Haberleri Kaçırma...

Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı 16:12
Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı
Suriye'de camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var 16:06
Suriye'de camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızına ülkesinden talip çıktı 16:02
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızına ülkesinden talip çıktı
İstanbul donacak! Kar yağışı beklenen ilçeler açıklandı 15:34
İstanbul donacak! Kar yağışı beklenen ilçeler açıklandı
Güllü'nün ölümünde sis perdesini kaldıran rapor ortaya çıktı 15:14
Güllü'nün ölümünde sis perdesini kaldıran rapor ortaya çıktı
Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var! 15:03
Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var!
Erdoğan: ''Sağlıkta farklı bir ligdeyiz; parası olan değil, ihtiyacı olan erişiyor'' 15:01
Erdoğan: ''Sağlıkta farklı bir ligdeyiz; parası olan değil, ihtiyacı olan erişiyor''
Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu'nun son sağlık durumu belli oldu 14:56
Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu'nun son sağlık durumu belli oldu
Etiketler zafer şahin ak parti medya yandaş medya ismail saymaz ahmet hakan coşkun hande fırat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekliye maaş promosyonunda 60 bin TL sürprizi! En yüksek promosyonu veren banka değişti! Emekliye maaş promosyonunda 60 bin TL sürprizi! En yüksek promosyonu veren banka değişti! Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'u ''Cop Başkanı'' olarak atadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'u ''Cop Başkanı'' olarak atadı! Bilal Erdoğan'dan tartışma yaratacak ''yerli aydın'' çıkışı: 'Hamdolsun o aydın sınıf tasfiye oldu' Bilal Erdoğan'dan tartışma yaratacak ''yerli aydın'' çıkışı: 'Hamdolsun o aydın sınıf tasfiye oldu' Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var! Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var! Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor! Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor! AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar! AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar! Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de! Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de! Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı
CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi! CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi! Ünlü sanatçının hatıralarıyla dolu ''Gönül Köşkü'' satışa çıkarıldı Ünlü sanatçının hatıralarıyla dolu ''Gönül Köşkü'' satışa çıkarıldı Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için tepki çeken çıkış! Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için tepki çeken çıkış! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var! Kombiyi kısın, camları kapatın, lambaları söndürün! Doğalgaz ve elektrik faturaları şişecek! Kombiyi kısın, camları kapatın, lambaları söndürün! Doğalgaz ve elektrik faturaları şişecek! Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki korkunç olayda tüyleri diken diken eden itiraf Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki korkunç olayda tüyleri diken diken eden itiraf Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı Türkiye kara gömülecek! Çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı Türkiye kara gömülecek! Çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti! Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti!