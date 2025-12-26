  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi!

CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi

CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi
Güncelleme:

Antalya Döşemealtı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Kamu zararına neden olmakla suçlanan 10 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da CHP'li Döşemealtı Belediyesi'ne "kamu zararına neden olmak" suçlamasıyla operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında kamu zararına neden olduğu iddia edilen ve belediyenin eski çalışanları olduğu öğrenilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın, 2023 yılında belediyenin açık ihale usulü ile yaptığı 2 bin adet 800 litre kapasiteli ‘Galvanizli Çöp Konteyneri Alım İşi' ihalesi ile ilgili olduğu, konteynerlerin nitelik ve sayı incelemesi yapılmadan muayene ve kabul tutanağı düzenlenip teslim alınarak, firma lehine 7 milyon 153 bin 713 lira haksız menfaat sağlandığının tespit edildiği öğrenildi.

 

DHA / İHA

text-ad
Etiketler döşemealtı Döşemealtı Belediyesi chp'li belediye operasyon gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trafikte bir başka sürücüye saldırıp tekme tokat öldüresiye dövdüler! Trafikte bir başka sürücüye saldırıp tekme tokat öldüresiye dövdüler! Ünlü şarkıcı ile 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi ön balayında aşka geldi Ünlü şarkıcı ile 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi ön balayında aşka geldi Trump ile Netanyahu B-2 bombardıman uçağında! Trump ile Netanyahu B-2 bombardıman uçağında! Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için tepki çeken çıkış! Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için tepki çeken çıkış! Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini katlettiler! Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini katlettiler! Boşanma aşamasındaki 2 çocuğunun annesi eşini boğarak katletti! Boşanma aşamasındaki 2 çocuğunun annesi eşini boğarak katletti! Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor! Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor! Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti! Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti! Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var! Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var! Bir dijital para transfer firmasına daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var! Bir dijital para transfer firmasına daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar! AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar! Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de! Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'u ''Cop Başkanı'' olarak atadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'u ''Cop Başkanı'' olarak atadı! Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı Kombiyi kısın, camları kapatın, lambaları söndürün! Doğalgaz ve elektrik faturaları şişecek! Kombiyi kısın, camları kapatın, lambaları söndürün! Doğalgaz ve elektrik faturaları şişecek! ''Evlenecekler mi'' denilen genç çiftin kararı belli oldu... ''Evlenecekler mi'' denilen genç çiftin kararı belli oldu... Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var!