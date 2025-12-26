CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi

Antalya Döşemealtı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Kamu zararına neden olmakla suçlanan 10 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da CHP'li Döşemealtı Belediyesi'ne "kamu zararına neden olmak" suçlamasıyla operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında kamu zararına neden olduğu iddia edilen ve belediyenin eski çalışanları olduğu öğrenilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın, 2023 yılında belediyenin açık ihale usulü ile yaptığı 2 bin adet 800 litre kapasiteli ‘Galvanizli Çöp Konteyneri Alım İşi' ihalesi ile ilgili olduğu, konteynerlerin nitelik ve sayı incelemesi yapılmadan muayene ve kabul tutanağı düzenlenip teslim alınarak, firma lehine 7 milyon 153 bin 713 lira haksız menfaat sağlandığının tespit edildiği öğrenildi.

