Müge Anlı’da korkunç ihbar
Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kayboldu. O günden bu yana kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan ile ilgili 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuran Fatma Karadağ, canlı yayında yaptığı açıklamalarla başta Müge Anlı olmak üzere ekran karşısındakileri de şaşırttı.
Bugün Müge Anlı'ya ihbarda bulunan izleyiciler, Fatma Karadağ ile ilgili soru işareti bırakan açıklamalarda bulundu. 4 çocuğu olan Fatma Karadağ'ın evliyken Cemal'le kaçtığı resmi nikahlı eşinin de üzüntüden öldüğü söylendi. Fatma Karadağ'ın kızı Rukiye de iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Rukiye, bu cinayette annesinin de parmağı olduğunu ve annesinin dolandırıcı olduğunu söyledi.
Fatma Karadağ'ın açıklamaları ardından flaş bir gelişme yaşandı. Programa bağlanan tanıklardan biri Mehmet Karahan'ın bulunduğu bölgede bir kafatası bulunduğunu bildirdi. Kafatasının Mehmet Karahan'a ait olma ihtimali üzerinde duran yetkililer, olayın çözülmesi için harekete geçti.
İsmini vermek istemeyen bir başka görgü tanığı da Fatma'yla hastanede tanıştıklarını, Cemal Durmaz'ın hastanedeki banyo görüntüleriyle kadınlara şantaj yaptığını iddia etti. Söz konusu iddialara göre, Cemal Durmaz ve Fatma Karadağ birlikte hareket ederek birçok kişiyi dolandırdı.
Canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyiciler, stüdyoda bulunan Fatma Karadağ hakkında, "Fatma Hanım'ın söyledikleri yalan! Cinayet işini de biliyor. Cemal Durmaz ile sevgiliyken dul bayanlarla arkadaşlık ediyordu. Evine çağırıp çay ve kahvesinin içine uyku hapı atıp sonrasında da şantaj yapıyordu. Sevgilisi bundan ayrılınca o da kardeşinin cesedini aramak için buraya çıktı." dedi herkes şoke oldu. Müge Anlı Fatma Karadağ hakkında gelen ihbarların ardından , "Bu olay Palular'ı hatırlattı bana. Zeynep Ergül gibi..." dedi.