İstanbul'da sanayi sitesinde yangın paniği
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İstanbul Başakşehir'de İSTEKS Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Başakşehir’de İSTEKS Sanayi Sitesi'nde 3 katlı işyerinin çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
DHA
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