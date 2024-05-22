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İstanbul'da sanayi sitesinde yangın paniği

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İstanbul Başakşehir'de İSTEKS Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Başakşehir’de İSTEKS Sanayi Sitesi'nde 3 katlı işyerinin çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Başakşehir'de İSTEKS Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DHA

Etiketler isteks sanayi sitesi başakşehir yangın
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