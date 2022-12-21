Müge Anlı'da mide bulandıran üçlü ilişki rezaleti

F.Ö. adam, Suriye uyruklu olduğunu söylediği resmi nikahlı eşi H.Ö.'i aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Yanında ise hem 2 çocuğuna hem de eşinin sevgilisinden yaptığı çocuğa bakan sevgilisi Y.O. da vardı.