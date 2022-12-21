Müge Anlı'da mide bulandıran üçlü ilişki rezaleti
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine mide bulandıran bir iddia yer aldı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında nikahlı eşini arayan bir kişinin açıklamalarıyla stüdyo buz kesti.
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F.Ö. adam, Suriye uyruklu olduğunu söylediği resmi nikahlı eşi H.Ö.'i aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Yanında ise hem 2 çocuğuna hem de eşinin sevgilisinden yaptığı çocuğa bakan sevgilisi Y.O. da vardı.
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Başkasından bebek yapan H.Ö., karnı burnunda evden kaçtığı kocasına döndü. Kocası ise sevgilisi Y.O. ile durumu kabul etti. Böylelikle Ferdi Özden, resmi nikahlı ve başkasından çocuk yapan eşi H.Ö. ile birlikte sevgilisi Y.O. üçü beraber aynı evde kalmaya başladı.
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Doğumu yapan H.Ö., çocuğu bırakıp kaçtı. Olaylar bununla da bitmiyor. Yaşadıkları yerde bütün mahalleli muhtara şikayetçi oldu.
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