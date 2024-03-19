Müge Anlı'da yok artık dedirten olay! 24 yaşındaki sevgilisi 40 yaşındaki annesiyle kaçtı!
Müge Anlı'da yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Nehir, sevgilisi Ufuk'un annesi Gülizar ile kaçtığını söyledi.
Akıllara durgunluk veren olay, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşandı.
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Nehir adlı 18 yaşındaki genç kadın, resmi nikahlı olmadığı ancak 'eşim' dediği, çocuğunun 24 yaşındaki babasının, 40 yaşındaki annesiyle birlikte kaçtığını söyledi.
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1 yaşında çocuğu olduğunu söyleyen Nehir, "Annem ve sevgilim kaçarken 2 burma bilezik bir cumhuriyet altını ve 11 bin TL'yi de yanlarında götürdüler" dedi.
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Canlı yayında Nehir'in 40 yaşındaki annesi ve 24 yaşındaki sevgilisinin TikTok görüntüleri paylaşıldı.
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