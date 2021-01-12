Müjde! İstanbul'un barajları dolmaya başladı
İstanbul'da 3 gün boyunca etkili olan yağmur barajlara yaradı. Barajlarda cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün yüzde 22 seviyesine çıktı.
Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören İstanbul’da 3 gündür etkili olan yağmurlar yüzleri güldürdü.
Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmurlu hava 3 gündür aralıklar ile devam ediyor. Sağanak yağmur İstanbul’a yaklaşık 12 günlük su kazandırdı.
BARAJLARDA DOLULUK ORANI NE KADAR ARTTI?
İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 22.10 seviyesine kadar çıktı.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Öte yandan yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.
İşte İstanbul’un barajlarında son durumu:
Ömerli 18.50, Pabuçdere 7.17, Sazlıdere 5.83, B. Çekmece 20.28, Alibeyköy 33.18, Terkos 23.67, Kazandere 12.56, Elmalı 27.21, Darlık 45.80, Istrancalar 81.93.