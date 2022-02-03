Murat Gezici açıkladı: ''2. turda Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu ?''
Gezici Araştırma'nın başkanı Murat Gezici, Gezici'nin son anket sonuçlarını değerlendirirken, "ikinci turda Erdoğan mı yoksa Kılıçdaroğlu mu" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.
2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da merak ediliyor. Adaylık için ismi öne çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son ankette aldığı oy oranı dikkat çekti.
SON ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞTI
Cumhuriyet'in haberine göre Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, bin 420 katılımcı üzerinden 12 ildeki 70 mahallede yaptıkları son kamuoyu araştırmasının sonuçlarının ayrıntılarını açıkladı.
Araştırmayı bin 420 katılımcı üzerinden 12 ildeki 70 mahallede yaptıklarını ifade eden Gezici, soruları yurttaşlara yüz yüze sorduklarını ve dikkat çekici sonuçlar aldığını belirtti.
YARIN SEÇİM OLSA KİME OY VERİRSİNİZ?
Anket sonuçlarını paylaşan Gezici, ''Topluma, yarın bir seçim olsa kime oy vereceklerini sorduklarında vatandaşlarının yüzde 31.3'ünün AK Parti,27.2'sinin CHP, 12'sinin İyi Parti, 11.5'inin HDP, 8.1'inin MHP, 2.1'inin ise Deva Partisi'ni seçeceklerini belirtti'' dedi.