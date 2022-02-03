Murat Gezici açıkladı: ''2. turda Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu ?''

YARIN SEÇİM OLSA KİME OY VERİRSİNİZ?

Anket sonuçlarını paylaşan Gezici, ''Topluma, yarın bir seçim olsa kime oy vereceklerini sorduklarında vatandaşlarının yüzde 31.3'ünün AK Parti,27.2'sinin CHP, 12'sinin İyi Parti, 11.5'inin HDP, 8.1'inin MHP, 2.1'inin ise Deva Partisi'ni seçeceklerini belirtti'' dedi.