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Narin katledildiği köyde toprağa verildi: Bugün okula gidecekti, tabutuna duvak bırakıldı

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin için cenaze namazı kılındı. Narin’in tabutuna bırakılan duvak yürekleri dağladı.

Kaynak: İHA
Narin katledildiği köyde toprağa verildi: Bugün okula gidecekti, tabutuna duvak bırakıldı - Resim: 1

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde Kur'an-ı Kerim kursundan eve dönerken kaybolan ve 19 günlük arama çalışmalarının ardından köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz deresi kenarında çuvalın içinde ölü olarak bulunan Narin G.'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi.

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Narin katledildiği köyde toprağa verildi: Bugün okula gidecekti, tabutuna duvak bırakıldı - Resim: 2

Narin G.’ın cenazesi, Batıkarakoç Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Tavşantepe köyü mezarlığına götürüldü.

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Narin katledildiği köyde toprağa verildi: Bugün okula gidecekti, tabutuna duvak bırakıldı - Resim: 3

Yaşasaydı bugün 3. sınıfa başlayacak olan Narin'in tabunun üzerinde beyaz duvak bırakılması dikkat çekti.

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Narin katledildiği köyde toprağa verildi: Bugün okula gidecekti, tabutuna duvak bırakıldı - Resim: 4

Cenaze töreni sırasında bir kadın fenalaştı. Tören sırasında ağıtlar yakıldı.

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