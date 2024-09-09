Narin katledildiği köyde toprağa verildi: Bugün okula gidecekti, tabutuna duvak bırakıldı
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin için cenaze namazı kılındı. Narin’in tabutuna bırakılan duvak yürekleri dağladı.
Kaynak: İHA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde Kur'an-ı Kerim kursundan eve dönerken kaybolan ve 19 günlük arama çalışmalarının ardından köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz deresi kenarında çuvalın içinde ölü olarak bulunan Narin G.'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi.
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Narin G.’ın cenazesi, Batıkarakoç Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Tavşantepe köyü mezarlığına götürüldü.
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Yaşasaydı bugün 3. sınıfa başlayacak olan Narin'in tabunun üzerinde beyaz duvak bırakılması dikkat çekti.
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Cenaze töreni sırasında bir kadın fenalaştı. Tören sırasında ağıtlar yakıldı.
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