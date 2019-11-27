National Geographic 2020 yılı için en iyi seyahat yerlerini seçti
Dünyaca ünlü National Geographic dergisinin ''2020 yılında gidilecek en heyecan verici yerler'' listesinde Türkiye'den de bir yer var.
Dünyaca ünlü National Geographic dergisi, okuyucuları için '2020 yılında gidilecek en heyecan verici yerler' listesini belirledi. Derginin Seyahat Genel Yayın Yönetmeni George Stone, "Her yıl hazırladığımız 'seyahat tavsiyeleri' listemizin 2020 versiyonunu yayınladık. Listeyi hazırlarken dünyanın dört bir yanında görev yapan editörlerimizden, fotoğraflardan ve gezi tutkunlarının görüşlerinden yararlandık" dedi. İşte National Geographic'e göre 2020 yılının en gözde gezi rotaları, listede Türkiye'den de bir yer bulunuyor...
10- MOSTAR / BOSNA HERSEK
Bosna Hersek’in zengin tarihiyle sembol şehirlerinden Mostar, iç savaş sırasında yıkılan tarihi köprüsü aracılığıyla ünü tüm dünyaya yayılmış bir şehir.
Mostar şehrini tam ortadan bölen Neretva Nehri’nin üzerindeki Mostar Köprüsü, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alıyor. 16. yüzyılda Osmanlı döneminde yapılan köprü, iç savaş sırasında yıkılmasının ardından yeniden yapılmış.
İslam mimarisinin en dikkat çekici yapılarından biri olan ve Boşnakça ‘Stari Most’ olarak isimlendirilen Mostar Köprüsü, nehrin iki farklı yakasında yaşayan Hırvat ve Müslüman kesimleri birbirine bağlayarak yüz yıllarca Balkanlar’ın en önemli figürleri arasında yerini sağlamlaştırdı. Köprü, UNESCO ve Dünya Bankası’nın girişimleriyle 1997’de yeniden yapıldı…