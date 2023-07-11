NATO Liderler Zirvesi'nden kareler: Erdoğan ve Biden ayaküstü sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen ve 2 gün sürecek NATO Liderler Zirvesi liderlerin zirve etkinlik alanına gelmesiyle bugün başladı. Liderleri, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda karşıladı. Resmi karşılama törenin ardından aile fotoğrafı çekimine geçildi.
Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Başkanı Joe Biden, resmi karşılama töreni öncesinde birlikte basına kısa açıklamada bulundu. Stoltenberg, toplantıda verilecek mesajlara değinerek, “Başkan Biden, sevgili Joe, NATO Zirvesi'ne hoş geldiniz ve bu ittifakı bir arada, hatta daha güçlü hale getirmedeki güçlü liderliğiniz için çok ama çok teşekkürler. Bu Zirve şimdiden tarihi, çünkü dün yaptığımız anlaşma İsveç'i NATO'nun tam üyesi yapacak” ifadelerini kullandı.
BİDEN: SİZE GÜVENİYORUZ
Biden da Stoltenberg’in bir yıl daha Genel Sekreter olarak görevine devam etmesiyle ilgili olarak “Burada olmak güzel ve görevinize devam ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ukrayna'daki bu kritik anda, NATO misyonunun tamamında, NATO'ya liderlik etmeye devam etmenizin gerçekten önemli olduğunu düşündüğümü belirtiyorum. Size güveniyoruz, karşı karşıya olduğumuz durumu sizden daha iyi kimse bilemez. Bu tarihi anda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması çok önemli ve sizin liderliğiniz gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN VE BIDEN'DAN AYAKÜSTÜ SOHBET
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün NATO zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirecek. Kritik görüşmeye dakikalar kala iki liderden ilk fotoğraf geldi. Aile fotoğrafı sonrası Joe Biden ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tokalaşıp ayaküstü sohbet etti. Biden ve Erdoğan'ın sohbet esnasında çekilen fotoğrafı basına servis edildi.