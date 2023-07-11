NATO Liderler Zirvesi'nden kareler: Erdoğan ve Biden ayaküstü sohbet etti

BİDEN: SİZE GÜVENİYORUZ

Biden da Stoltenberg’in bir yıl daha Genel Sekreter olarak görevine devam etmesiyle ilgili olarak “Burada olmak güzel ve görevinize devam ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ukrayna'daki bu kritik anda, NATO misyonunun tamamında, NATO'ya liderlik etmeye devam etmenizin gerçekten önemli olduğunu düşündüğümü belirtiyorum. Size güveniyoruz, karşı karşıya olduğumuz durumu sizden daha iyi kimse bilemez. Bu tarihi anda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması çok önemli ve sizin liderliğiniz gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı.