Ne Bodrum ne de Çeşme! Burası Eskişehir

Ekinci, "Masal şatosunda 6 senedir çalışıyoruz ve 6 senedir de buraya yoğun bir ilgi var ziyaretçiler tarafından. Bayramlarda ve özel günlerde ziyaretçi sayısı kapasitesinin üzerine çıkıyor. Normalde hafta sonları 5-6 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Ziyaretçi sayımız bayram zamanlarında 2 katına çıkıyor, daha da fazlalaşıyor. Gizemli yolculuk turumuz var çocuklarımızı ağırladığımız. Burada orman bekçisi ve periyle yola çıkıyor çocuklar. Efsaneler diyarında da Türk kültürü masalcılarının robotları var. Onlardan hikayeler dinliyorlar. Giriş katta da satış mağazalarımız, fotoğraf çekinilecek alanlar var" dedi.



